VIDEO: Alejandra Guzmán manda mensaje a su hija en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Desesperada y visiblemente afectada; así es como se dejó ver Alejandra Guzmán en un video que acaba de publicar en sus redes sociales, donde pide a su hija Frida Sofía cesar con los ataques en contra de su familia.

La hija de la cantante acaba de acusar a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía cinco años de edad. Por este motivo, la oficina de representación de Alejandra envió un comunicado en el que negó las acusaciones y aseguró que la joven requiere ayuda psicológica.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ahora, la rockera apareció en un video en el que envía un mensaje directamente a Frida Sofía, a quien le ofrece su ayuda para mejorar su salud mental.

Te ofrezco arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí”, dijo Alejandra Guzmán.

Pese a que en el comunicado, Alejandra había dejado en claro que no se mostraría en público sobre este asunto, salió en defensa de su padre.

“Es delicado, es muy triste ver a mi padre y comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas (…) Pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre”, expresó.

Asimismo, aseguró que desde que Frida Sofía despotricó en su contra desde hace un par de años, se ha esforzado para acercarse a ella, alejada de las cámaras y los medios de comunicación. Por eso, pidió a la prensa mantenerse ajena a este “asunto familiar”.

“Por favor, Frida, acércate”, pidió Alejandra antes de finalizar el video.

Esta semana, Frida Sofía ofreció una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante donde acusó a Enrique Guzmán de ser un hombre abusivo y de tocarla de forma indebida desde que era una niña.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, comentó Frida Sofía.