VIDEO: Agarrón entre Ana María Alvarado y Shanik Berman

CIUDAD DE MÉXICO.-Ana María Alvarado y Shanik Berman protagonizaron un tremendo agarrón en el programa Con Permiso que conduce Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”, por el canal Unicable.

Shanik se dijo engañada porque nunca imaginó que Alvarado estuviera presente, pues le habían dicho que la invitada iba a ser Mónica Noguera.

“Pepillo” interrumpió la pelea, no sin que antes Ana le contestara.

“Pues entonces para qué sacas el tema sino quieres hablar de eso”, le mencionó.

Momentos después, Shanik le preguntó de manera directa si pensaba en demandar Maxine luego de que le dio de comer más de 30 años.

“No me ha dado de comer, yo también he hecho mi trabajo, el trabajo es de dos vías”, aclaró Alvarado a lo dicho por su compañera.

Juan José Origel paró en seco el altercado, y dijo que a las dos les tenía cariño, y que nunca olvidará porque a Maxine le debe el haber entrado a la radio junto con Ana María.

La conductora detalló que ella sigue queriendo mucho a Maxine como persona pero el trabajo es otra cosa.

“El trabajo, como decía, es de aquí para allá y de allá para acá, porque no solo es la malagradecida, la muerta de hambre… ¿por qué vale más lo que haga un patrón? Vale igual lo que hacemos todos los empleados porque gracias a eso somos un equipo, y una sola persona no funciona si no hay un equipo detrás”, comentó.

Sobre lo que sucedió, afirmó que “todo comenzó cuando reveló que solo estaría un día en el programa”.

Ahí comenzó todo, y fue decisión de Maxine y Fernando (su hijo) a través de un mensaje el cual tengo y puedo mostrar. Se me hizo muy feo que después de 32 años de trabajo no me lo pudieran decir en persona, no importa que me quitaran, porque ella es la que decide, pero sí hubiera estado muy bonito que me cite en su casa, en un café… que me explique que quieren hacer cambios y que yo ya no les funcionaba”, dijo.