VIDEO: Abogado de Eleazar Gómez asegura que si su cliente no hubiera sido actor, las autoridades ni siquiera hubieran iniciado la investigación y Eleazar no estuviera en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo abogado del actor Eleazar Gómez, quien fue ingresado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México por violencia familia equiparada en perjuicio de su pareja Stephanie Valenzuela, aseguró que el caso del actor es mediático y no debería de estar en la cárcel.

En una entrevista que otorgó en la mañana del martes a “Venga la Alegría”, Froylán Díaz Elizalde, abogado de Eleazar Gómez, dijo que el actor está asustado e intranquilo, y es una persona que no debería de estar ahí.

Si Eleazar no fuera quien es, no fuera una persona famosa, no estuviera ahorita en el reclusorio; es más, ni siquiera hubieran iniciado la averiguación en el Ministerio Público”, externó el defensor.