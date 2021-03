Usuarios le piden a Eugenio Derbez que se disculpe con Aislinn Derbez por sus comentarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de semanas Aislinn Derbez compartió en sus redes sociales algunas fotografías donde aparecía solamente con lencería, la actriz recibió muchos piropos por parte de sus comentarios, pero Eugenio Derbez publicó un comentario que desató polémica.

El padre de la actriz dijo que él no se había encargado de educarla de esa manera, que seguramente era algo que venía de su madre, en la siguiente imagen cuestionó a su hija si no tenía mucha espiritualidad, que no era la imagen que le había dado a él.

Por supuesto este tipo de comentarios por parte del también productor desataron una cierta reacción en los usuarios que aunque a pesar era el tipo de humor por parte de él, al final fue ofensivo y fomentan una mala conducta del hombre a la mujer.

Los usuarios no pudieron quedarse callados y extendieron al artista que como papá debería de sentirse orgullosa de su hija, que a pesar de su humor, a veces es necesario ver el lado de apoyo a sus hijos.

La gente no debería de tomar a chiste tus comentarios tan machistas” fue uno de los comentarios hacia a Eugenio.

Al punto que los fanáticos de la ex pareja de Mauricio Ochmann le pidieron a su papá que se disculpara publicamente, y que no utilizara el humor como un pretexto para las supuestas declaraciones machistas.

En los últimos meses la Familia Derbez han mostrados estar más unidos que nuncas, incluso durante el mes pasado Aislinn y Vadhir Derbez, se fueron unos días a esquiar pero ambos tuvieron aparatosos accidentes.

Por su parte Vadhir se cayó inesperadamente lo que le ocasionó una herida en su frente, mientras que Aislinn chocó con otra persona y ambos cayeron, pero ninguno de los dos sufrió un accidente grave.





Con información de TVNotas