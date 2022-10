Usuarios enfurecen con el cambio de horario de Ventaneando: "No comemos prójimo tan temprano"

Tijuana, Baja California.- Los fanáticos del chisme están pasando por un duro momento luego que se anunciará que Ventaneando cambiará de horario.

La noticia causó conmoción en las redes sociales, internautas aseguraron que este horario los haría perderse del chisme al imposibilitarse en sus agendas.

“Con nuestros nuevos horarios no podrás despegarte de la pantalla. ¡Nos vemos en Ventaneando a partir del lunes 17 de octubre a la 1 pm!”, declaró la emisión.

A partir del 17 de octubre, #Ventaneando cambia de horario. ������ Disfrútanos a partir de la 1:00 p.m. con las mejores noticias del espectáculo. ����



���� https://t.co/pQpfMlZ6Wl pic.twitter.com/4vjvRMlG1L — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 7, 2022

A la 1, los líderes en información del espectáculo (Ventaneando). A las 2, los acontecimientos más relevantes del día (Hechos). Y a las 3, diversión y adrenalina (Escape perfecto)”

finalizó.

"A esa hora estoy trabajando y me gusta llegar a ver ventaneando", "A esa hora estoy trabajando, no estoy de acuerdo, ya no los podré ver" y "Ya nadie verá los chismes", son algunos de los comentarios sobre esta modificación en twitter.