Usuarios debaten sobre la última canción de Peso Pluma y Bizarrap: ¿Un acierto o una decepción?

Hermosillo, Sonora. El cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, estrenó este miércoles 31 de mayo su más reciente canción "BZRP Music Sessions #55", una colaboración realizada con el productor musical y DJ, Bizarrap. A solo horas de su lanzamiento, el videoclip oficial acumuló más de 5 millones de reproducciones y un millón de "me gusta". No obstante, las opiniones sobre él se encuentran muy divididas y destacan especialmente las reacciones negativas.

En el video, pudimos apreciar el distintivo estilo de las conocidas "Sessions" del artista argentino, donde nos sumergimos en un estudio con una atmósfera dominada por tonos azules, mientras Doble PP entonaba las letras de su nuevo éxito. La música combinaba elementos del género electrónico, característico de Bizza, con influencias de los corridos bélicos.

¿Qué dice la nueva canción de Peso Pluma y Bizarrap?

Sigo aquí

Ando varias noches sin dormir

Estoy pedo no te vo' amentir

Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí

Y ya no hay más

Cosas que contigo quiero hablar

Con otra piel yo te vo' a olvidar

De mi mente yo te vo' a sacar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena greusa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mis Glock

Patek Phiellipe es mi reloj

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por L.A.

Y pa' Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien

Así nomás, compa Biza,

Hasta Argentina, viejillo

Pura doble P

Arriba los corridos

Sigo Aquí

Seguiré yo sin poder dormir

Todo cambió cuando te fuiste de aquí

Ya me prometí no repetir

Ya será muy tarde pa' cuando quieras más

Tú solita tienes que aceptar

En mis brazos ya no vas a estar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena greusa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mis Glock

Patek Phiellipe es mi reloj

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por L.A.

Y pa' Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien

Fierro a la ver**, viejillo

Pura doble P, ay, ay

Fierro, ¡a la ver**!

¿Qué critican los usuarios de esta colaboración?

Aunque los seguidores más fieles de Peso Pluma elogiaron el nuevo trabajo de su ídolo, otros usuarios afirmaron que no consideraban este proyecto como el mejor trabajo de ambos músicos e incluso llegaron a criticarlo abiertamente.

pov: estás escuchando la bizarrap music session de peso pluma pic.twitter.com/8q2HYiuH3i— alejo (@alejandropgrc) June 1, 2023

Una de las principales quejas que abundan en redes sociales se dirige hacia la letra de la canción. Pues algunos usuarios esperaban que Peso Pluma cantara algo más personal o, al menos, que aprovechara la oportunidad para defenderse o hacer mención de las personas que se quejan de él y de su género musical, algo similar a lo que hizo Shakira. Sin embargo, la letra se enfoca en lo que parece ser la historia de un desamor.

El videoclip en sí mismo fue otro punto a cuestionar. Dado que el video promocional de esta nueva sesión musical se realizó en un ingenioso estilo de stop motion, donde los artistas aparecían representados como roedores, se esperaba que el video oficial mantuviera esta misma estética, pero no fue así.

Finalmente, no pudieron faltar los ataques a Bizarrap por haber realizado una colaboración con un artista y un género tan polémico.

Con información de El Universal e Infobae México.

Tal vez te interese: Ibai reacciona a Bizarrap y Peso Pluma “Music Sessions #55”