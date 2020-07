Usa Selena Gómez su poder en redes para enviar fuerte mensaje

Sin duda Instagram ha sido una de las plataformas más usada por las celebridades para mantener el contacto con sus fans durante esta pandemia, pero también ha sido una útil herramienta para alzar la voz en las distintas batallas que emprende la sociedad.

La más reciente publicación de la cantante Selene Gómez fue muestra de ello, quien por medio de un enlace en vivo por su cuenta personal de Instagram convocó a sus fans a respetar a los demás, sin importar la situación.

“No defiendo a las mujeres que derriban a las mujeres, nunca, nunca estaré de acuerdo, así que por favor sean amables con todos, no importa cual sea la situación, si eres mi fan no seas grosero con nadie, te lo pido por favor.” Expresó la joven cantante.

La intérprete de “Love you like a love song” invitó a sus seguidores a ser mejores personas y a tratar de controlar sus sentimientos, “No te dejes ir y digas lo que sientes en el momento, así que por favor, por mi, así no es mi corazón, mi corazón es solo sentimiento reales que reflejan quién soy yo y estoy orgullosa de ello”.

Selena Gomez’s beauty brand Rare Beauty pledged to raise $100 million for mental health https://t.co/EarcdKyAyp pic.twitter.com/H4UPbhoDL3 — Forbes (@Forbes) July 22, 2020

Durante la transmisión en vivo 100 mil personas siguieron la transmisión, pero se cree que la publicación ha llegado a millones con las reproducciones posteriores. Selena Gómez es una de las mujeres con más seguidores en la plataforma de Instagram, por lo que su voz es fuerte en redes.