Univisión le cobra factura a Jorge Reynoso con el veto de Noelia

ESTADOS UNIDOS.- La cadena Univisión vetó a la cantante Noelia, en represalia a la intervención que tuvo Jorge Reynoso en el pleito entre Sarita Sosa y los hermanos mayores de José José, tras su muerte, el año pasado en Miami, Florida.

El empresario y esposo de Noelia, confirmó en Ventaneando, que mucha gente y medios de comunicación de Miami, se le echaron encima por defender a José Joel y Marysol Sosa.

Para mí la verdad fue un reto muy grande. Me aventé no sabes cuánta cantidad de enemigos con toda la bola de caníbales y alimañas que se dicen amantes de los mexicanos y que no lo son. Dizque los reyes de la música latina y que no lo son. La gente no tiene ni idea de todos los pleitos que yo me aventé, puntualizó.