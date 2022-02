Universal demanda a padres de Christian Nodal por fraude

Ciudad de México.- El cantante Christian Nodal ha sido tema de conversación debido a su ruptura con Belinda, no ha pasado mucho para que ya le surga otro problema, pues los abogados de la disquera Universal denunciaron a los padres del cantante.

Esta mañana los abogados de Universal se presentaron en la fiscalía para montar esta denuncia por presunto fraude genérico en contra de los padres de Christian Nodal, que son los dos que firmaron el contrato con Universal, al simular un contrato o contratos que buscan atribuirle a Christian Nodal la titularidad de la obra propiedad de Universal Music o bien, por fraude genérico, por haber engañado a Universal obteniendo un lucro indebido, porque dicen que en la demanda que presentaron los papás, presentaron contratos apócrifos donde reconocen a Christian como titular de los temas que grabó Universal”

Informó la periodista Rosario Murrieta en el programa Ventaneando.

Según la emisión televisiva, la relación entre los padres de Nodal con Universal y Fonovisa empezó en el 2017, cuando Nodal aún siendo menor de edad, firmó cntraro para grabar discos, videoclips y otros trabajos con ellos.

La demanda de Universal

“Bajo este esquema Universal provee tanto a Christian como los papás los recursos económicos para que haga estos videoclips, entre estos los correspondientes a los temas ‘Nace un borracho’ y ‘Dime cómo’, que son materia de la controversia por la cual desde noviembre pasado los temas de Christian Nodal dejaron de sonar”, se informó en el programa.

“Adicionalmente la empresa del padre de Christian Nodal, que es JG Music, a través de la cual se gestiona toda la carrera de Christian, firma un contrato con fecha del 8 de septiembre del 2020, donde reconoce a Universal como titular de la obra ‘Nace un borracho’, cuyo videoclip fue subido a YouTube el 10 de septiembre del 2020”, agregó la reportera.

Sin embargo, el año pasado las cosas cambiaron, según relató la comunicadora de Ventaneando. “El 11 de noviembre del 2021, Christian Nodal así como sus padres entablaron una demanda en el juzgado 8vo. de Distrito para reclamar la titularidad no solo de esos dos videogramas, sino de otros temas producidos por Universal, entre estos está ‘Adiós amor’, ‘Probablemente’, ‘Te fallé’, ‘Yo no sé mañana’, ‘Eres’, ‘Te voy a olvidar’, ‘Me dejé llevar’, ‘No te contaron mal’, ‘Nada menos’, ‘Esta noche’, ‘De los besos que te di’, ‘Perdóname’, ‘Se me olvidó’, ‘Ay, ay, ay’, ‘Amor toxico’, entre otras”, detalló.

Hasta el momento, ni el ex de Belinda ni su familia se han pronunciado al respecto de este problema legal que mantienen con la ex disquera del cantautor mexicano.