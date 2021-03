"Una vida siendo diva", la verdad sobre la carrera de Lucía Méndez

CIUDAD DE MÉXICO. – Fue durante la transmisión del programa de María Patricia Castañeda, dónde la actriz, cantante y empresaria mexicana-estadounidense contó sus pensamientos sobre su vida dedicada a la actuación y la depresión que sufrió por la muerte de su padre.

La actriz de 66 años reveló que su relación con Emilio Azcárraga era muy fraternal, ya que lo miraba como “un padre, una gran persona, guía y un mánager”, ya que juntos planeaban sus proyectos, pero no solo con ella, sino con varias celebridades del mundo artístico.

La conductora le preguntó si ellos alguna vez habían tenido una relación sentimental a lo que Méndez contestó: “Todo el mundo dice, pero a nadie le consta”, agregando que la han relacionado con otros personajes como Vicente Fox, Miguel de la Madrid, entre otros.



Además, la actriz aseguró que fue usada para darle popularidad a la campaña del ex presidente, pero afirma que nunca tuvo nada que ver con él, ni con Miguel de la Madrid, con quien se rumoreaba que había tenido un hijo, contando que una vez se enfrentó a el en un elevador para que su equipo de producción dejara de esparcir rumores sobre ella.

Ante esto, Castañeda le hizo la pregunta sobre quién fue su amor verdadero, a lo que la cantante confesó que han sido 2, uno cuando tenía casi 20 años y el otro fue Pedro Torres, a quien consideró su “príncipe azul” a pesar de las múltiples críticas de la gente.

Pedro Torres / Imagen de un fragmento del programa.

Lucía también recuerda cuando salía con Luis Miguel, ella tenía 30 años, y el cantante 17, pero debido a la diferencia de edad terminaron su noviazgo.



Agregó que por la época cuando murió su padre, su telenovela “Corolina” alcanzó su mayor éxito, paralizando al país y sobrepasando incluso a las obras de teatro o carreras de caballos.



De que me sirve tener paralizado al país, ser “la Corolina”, todos los pretendientes, el dinero, si mi papá está muerto”, confesó con nostalgia la actriz, añadiendo: “Cuando mi padre se me muere se me cayó mi imperio, mi vida, todo, pero tenía que ser la fuerte por mi mamá”.

Confesando que su progenitor falleció debido a cirrosis, a pesar de que no tenía vicios, pero hizo un coraje que se la provocó, cuando ella tenía 20 años. Quedándose con la responsabilidad de 4 hermanos y sin nada de fondos ya que gastaron todo con la enfermedad de su padre.

De esta forma, añade la actriz, que comenzó su carrera, puesto que tenía que abrirse camino y sacar adelante a su familia.



“Empecé cantando con Juan Gabriel, he tenido los productores más importantes, y estoy agradecida, porque no es fácil tener a esos monstruos produciéndote la vida”, señaló Méndez.

“Mi autoestima está bien, porque no tengo una pareja que me afecte la vida”, añadió, contando que tomó terapia y que a pesar de ser una mujer madura “se quiere, se cuida, come sano y tiene amigos y familia que la ayudaron a darse cuenta que no le falta nada”.



Lucía Méndez concluyó la entrevista contando que a pesar de no considerarse religiosa siempre se encomienda a Dios ante cualquier problema o adversidad. “Siempre que le pido ayuda, me tranquilizo, me hablan para decirme algo bueno y noto que el me escuchó, amo más a Dios que a mi hijo”, concluyó la actriz originaria de León, Guanajuato.