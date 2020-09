Una nueva cinta de 'Poltergeist' está en desarrollo

ESTADOS UNIDOS.- El cine de terror parece traer nuevas sorpresas, pues una nueva película de Poltergeist podría estar en proceso, al menos así lo señaló Daniel Richtman, un popular reportero estadounidense especialista en cine.

Aunque no ha compartido más detalles además de afirmar dicha noticia, según información de We Got This Covered, una fuente ha confirmado que esto es cierto y aunque los detalles de la trama aún son incompletos, señalan que actuará como una secuela de las películas originales.

Poltergeist de 1982 es considerado un clásico del género de terror, lo que no debería sorprender dado el talento involucrado. Tobe Hooper, de ‘Texas Chain Saw Massacre’, dirigió la película sobrenatural, mientras que Steven Spielberg inicialmente quería estar detrás de la cámara, pero no pudo debido a un problema contractual. Aún así, permaneció a bordo como un productor y coguionista muy involucrado del guión.

Cuando se estrenó, Poltergeist recuperó el presupuesto de producción de $10 millones de dólares una docena de veces en la taquilla, además de ganar críticas entusiastas y obtener tres nominaciones al Oscar. Inevitablemente, nació una franquicia, aunque sufrió mucho por la ley de rendimientos decrecientes con las secuelas de 1986 y 1988.

Como prácticamente todas las demás grandes marcas de terror, un reinicio llegó a los cines muchos años después, en 2015, pero fue descartado como poco más que un homenaje al original en lugar de una buena película por derecho propio, a pesar de un reparto talentoso que incluía a Sam Rockwell y Jared Harris. Poltergeist de Gil Kenan todavía hizo un negocio sólido, aunque poco espectacular, pero otra entrada no parecía ser una prioridad para el estudio.