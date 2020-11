¡Una más! Josselyn Garciglia se pronuncia también contra Lupita Jones

Ciudad de México.- Josselyn Garciglia, quien fuera Nuestra Belleza México 2013, externó su descontento en contra de las polémicas declaraciones que hizo Lupita Jones durante un enlace en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde amenazó con sacar a la luz el pasado de las ex reinas de belleza.

“Es una lucha a la cual nos enfrentamos, como bien dijo (Lupita) ‘yo sé de dónde vienes’… todas sabemos de dónde venimos, todas sabemos a lo que nos enfrentamos, todas tuvimos que superar obstáculos y todas queríamos esta oportunidad de poder levantarnos a través de lo que ella ha construido con mucho esfuerzo, en ningún momento le quitamos el mérito de todo el esfuerzo que ella ha dado, de todo lo que ha llevado para levantar esa plataforma, pero sí creemos que el tipo de escuela debe de tener un cambio”, manifestó Garciglia.

Durante la entrevista que concedió al programa Venga la Alegría, la ex reina de belleza mexicana fue cuestionada sobre el supuesto maltrato sicológico que vivió a manos de Jones por su forma de vestir, además del rumor que aseguraba que la obligó a trabajar el día que falleció su abuela. A lo que Josselyn contestó: “Hay muchas situaciones, trato como de no recordarlas mucho, sí perdí a mi abuelita en ese tiempo, fue un proceso que viví durante ese tiempo y que me hubiera gustado tener un poquito más de sensibilidad y empatía, pero eso es algo que no podemos pedir de las personas”.

Al preguntarle sobre lo más violento que vivió al lado de Lupita Jones, Josselyn Garciglia confesó que tiene prohibido hablar de ello, aunque afirmó que debido a esta situación sufrió un daño sicológico. “No puedo hablar más, tú sabes que hay temas (legales) dentro de todo esto”, concluyó.

De esta forma, Josselyn se une a las voces de Sofía García, Paola Torres, Ximena Navarrete y otras modelos que están en contra de los supuestos abusos sufridos por parte de Lupita Jones.