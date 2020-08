"Una familia de diez" estrena su cuarta temporada

México, 23 ago (EFE).- El polifacético mexicano Jorge Ortiz de Pinedo, productor, director y actor protagonista de la serie "Una familia de diez", presenta la cuarta temporada de esta serie, que verá la luz este domingo, y asegura que a esta historia familiar todavía le queda mucho recorrido.



La producción televisiva llegó hace más de una década de la obra de teatro de Alfonso Pazo "Casado casa quiere", en la que Ortiz de Pinedo participaba.



Fue el hijo del actor, que es productor, quien tras la última participación de su padre se le ocurrió que se podría trasladar la historia a televisión así que se pusieron manos a la obra y pronto la serie fue una de las más vistas y se hizo con el cariño del público.



Después se pasó a obra de teatro, la verdadera pasión de Ortiz de Pinedo, y se hicieron, con el mismo elenco que la serie, más de 500 funciones en México y Estados Unidos.



Ahora llega una cuarta temporada muy esperada por los múltiples seguidores de "Una familia de diez".



"En la cuarta temporada va a haber muchas sorpresas. Otra característica (de la serie) es que no es solo un programa de chistes, hay una historia: el futuro de Placido (protagonista), de su hijo Plutarco, de su esposa Renata, de su hija Martina... no es solo hacer reír, también preocuparse y amar a los personajes porque entras en la intimidad de esa familia", dijo el actor y productor a Efe.



Y es que la serie cuenta la historia de un padre, Plutarco, que tiene que mantener a múltiples miembros de su familia y allegados, por lo que todo se vuelve una locura, a pesar de que se llega a profundizar en cada uno de los personajes, colocados milimétricamente para enriquecer la historia, explicó el actor.



Es por eso que justo en la época actual de confinamiento derivado de la pandemia mundial de coronavirus mucha más gente se va a ver reflejada en la serie.



"Ahora mucha gente que no vivía este problema de estar confinados y no poder salir empiezan a sentir lo que se siente al vivir en grupo, las comunas vuelven de nuevo. Estar en una casa y que las familias se junten para reducir costes, la gente se empieza a hartar. Aquí destacamos los defectos pero tienen amor en el fondo. Podría ser un culebrón pero con comedia es muy divertido", matizó.





UNA HISTORIA PARA MÚLTIPLES PLATAFORMAS



Ortiz de Pinedo se encuentra, además, muy convencido de llevar la historia de esta familia tan querida a las pantallas grandes, pues considera que mucha gente lo está esperando y también sería un buen negocio para Televisa.



De hecho, antes de la pandemia ya había una idea escrita y una propuesta a la casa televisiva, pero con la pandemia se ha paralizado.



Otra de las claves del éxito de esta producción es el que el elenco sea prácticamente el mismo desde el inicio (incluso fueron los mismos en la versión teatral) y así le gustaría al actor y director que continuara siendo si se lleva al cine. Es algo que siempre le gustó y que, consideró, tal vez le viene del teatro.



"A mí me gusta mucho mantener los elencos, extender la familia teatral a la televisión y el cine y saber que tengo familia consanguínea y familia artística", expresó Ortiz de Pinedo.



Para él, la unicidad en el elenco es la mejor manera para conseguir que la obra (en este caso la serie) sea la estrella y así lo ha comprobado.



"Vivo pensando y soñando con un reparto, la monto (la obra) y sueño un reparto que suelo lograr y luego suele durar años", expresó a la vez que se consideró afortunado.



Y es que Ortiz de Pinedo, a sus 74 años de edad y con decenas de producciones en su haber, sigue manteniendo las ganas de trabajar y la pasión por el teatro, por lo que busca la manera de equilibrar esta pasión con la televisión.



Del mismo modo, consideró que el cine también es muy importante y es por eso que, dijo, desea que "Una familia de diez" llegue a la gran pantalla.



"La herencia de los actores al final es la cinematografía, porque una función de teatro es efímera y las técnicas de televisión van a estar cambiando continuamente. Lo que nunca va a faltar porque se logro establecer como séptimo arte es el cine", sentenció. EFE