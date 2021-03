Una exconejita Playboy y una influencer, señaladas por la separación de JLo y Alex Rodriíguez

CIUDAD DE MÉXICO.- La explosiva noticia sobre la ruptura de Jennifer Lopez y el beisbolista Alex Rodriguez, considerada como una de las relaciones más destacadas y consolidadas del mundo de la farándula, ha tomado por sorpresa a más de uno.

A pesar de que existen quienes afirman que 'siguen enamorados' y que los planes de boda continúan, según medios estadunidenses, cada vez salen a la luz más razones para dar por hecho que eso no sucederá.

Y es que los rumores de que la ex estrella de la MLB ha estado vinculado con otras mujeres han sido lo que al parecer ha dañado más la relación.

Recientemente la revista de espectáculos 'Chisme No Like' ha puesto la lupa en las declaraciones que hizo la ex conejita playboy, Zoe Gregory, quien afirma que frecuentemente recibía mensajes de texto del beisbolista con fuerte contenido y propuestas de carácter sexual.

Gregory hizo público que la actual pareja de la bailarina y cantante estadounidense la acosó incluso después de proponerle matrimonio a López.

Según contó la también actriz porno, el beisbolista comenzó a escribirle en diciembre de 2020 por redes sociales y le propuso que llevara a un amigo para que hicieran un "trío". La mujer incluso acusó que Rodríguez le envió una foto de su pene.

"J-Lo es increíble y no se merece esto. Mientras se preparaba para casarse con ella, me estaba pidiendo videos de sexo, exigiendo que nos juntáramos y pidiéndome que hiciera arreglos con otras chicas", aseguró Gregory al medio británico The Sun.

Madison LeCroy

Por otra parte, existe un fuerte rumor de que la separación podría deberse a una infidelidad por parte de Alex con la modelo Madison LeCroy, quien es mayormente conocida por participar en el reality show estadounidense “Southern Charm”.

Y es que supuestamente hace algunos meses, el ex beisbolista de los Yankees habría volado a Miami para visitar a LeCroy, situación que fue negada por ella, quien señaló que no habían pasado de mandarse mensajes por teléfono. "Nunca ha habido nada físico, él sólo es un conocido" dijo ella.

Madison LeCroy es originaria de Carolina del Sur y tiene 30 años de edad. Aparece en el reality de Southern Charm y es bastante activa en redes sociales, con más de 455 mil seguidores en Instagram, donde suele publicar cont enido relacionado a estilo de vida, bienestar y ejercicio.

“He hablado con él esporádicamente pero no de forma constante", señaló LeCroy, quien estaría relacionada a la ruptura de J.Lo y Alex Rodríguez; TMZ señala que los detalles de su separación serán dados a conocer próximamente.

La última vez que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez dieron señales de que estuvieran todavía juntos fue el 28 de febrero, mientras que ella actualmente está en República Dominicana filmando una película.

Después de comprometerse en 2019, se dio a conocer que pospusieron su boda debido a la situación de Covid-19 y que hace unos meses estuvieron yendo a terapia de pareja.