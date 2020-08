Una actriz venezolana se burla de una indigente y las redes estallan

VENEZUELA.- Norkys Batista ha sido duramente criticada en las redes sociales debido a un video que subió a su cuenta personal en Twitter, donde se muestra a una mujer en situación de calle bailando frente a ellos, momento que Batista grabó mientras se burlaba junto a su pareja de la desdichada mujer.

Se pueden escuchar comentarios ofensivos como "dile no a las drogas" y "ella necesita un odontólogo también", entre otros, mientras sus acompañantes se reían burlándose de la joven que no sabía exactamente qué pasaba pero ella no dejaba de bailar.

Su pareja, quien se ve en el video comentó: "Así terminan los 'influencers' (...) creando contenido".

La indignación en las redes social no se hizo esperar, por lo que algunos usuarios le respondieron a la actriz y le recordaron que sus orígenes no eran muy diferentes a los de la joven en el video.