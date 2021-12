'Una Navidad no tan padre', la película de Netflix protagonizada por Angélica María y Héctor Bonilla

MÉXICO.- Luego de pocas apariciones en distintas historias, Angélica María regresa a la actuación con Una Navidad no tan padre, una película que se estrena hoy en Netflix y que contará con la participación de Héctor Bonilla. La actriz habló sobre este nuevo proyecto en su carrera para M2 y reveló algunos detalles de la cinta.

Angélica dijo que disfrutó mucho de actuar y elogió el trabajo de su coestrella. También habló de su participación grabando el tema de la película, "bajo el árbol de Navidad", la canción de Julissa que se incluyó en este drama familiar.

Me sentí como pez en el agua, nací para esto, ha sido mi vida entera, amo el cine, amo el teatro y amo cantar, y no quiero ni puedo dejar de hacerlo, me faltaría el aire si lo dejo. Héctor Bonilla y yo grabamos esa canción y fue muy padre, porque Benny estuvo involucrado con la música, lo conozco desde niño y que me haya guiado por este camino fue hermoso”, dijo la actriz a M2 a través de una videollamada.