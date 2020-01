Un vestido con incrustaciones de conchas de mar lució Gwen Stefani en los Grammy

LOS ÁNGELES.- Un vestido bastante peculiar lució la cantante Gwen Stefani del diseñador Dolce & Gabbana. A su lado estaba su novio y también cantante de música country Blake Shelton.

El traje que llevaba era sin tirantes de color blanco y con incrustaciones de concha. Durante una entrevista concedida al presentador Ryan Seacrest de E! en el pre-show de la alfombra roja Blake Shelton de 43 años bromeó: "Puedo escuchar el océano allí".

"Básicamente, Blake ha estado recolectando conchas durante los últimos cuatro años desde que nos conocimos ... [los diseñadores] usaron algunas de las conchas que Blake recolectó para mí a lo largo de los años", bromeó la estrella del pop, Stefani.

EFE

Un poco confundido, Seacrest les preguntó a Shelton y Stefani si estaban bromeando, a lo que el cantante del "País de Dios" respondió: "Por supuesto, hombre", antes de agregar: "En realidad, algunos de estos todavía tienen criaturas, no teníamos hora de limpiarlos a la perfección ".

Shelton y Stefani están listos para presentar su último dúo, "Nobody But You", que aparece en el último álbum de Shelton Fully Loaded: God's Country , durante el show de los Grammys.

Con información de People.