Un tanto villana: Sara Corrales en "Quererlo todo"

TIJUANA, B.C.- La pandemia no ha sido pretexto para que la actriz Sara Corrales esté de brazos cruzados. Quien este lunes inicia su antagónico en la telenovela “Quererlo todo” por Las Estrellas, es una mujer que mantiene su fuerza y actitud en el mercado empresarial.

“Yo soy una chica que se ha movido bastante en su vida personal, en la parte empresarial, entonces, pues tengo mis empresas en Colombia, pues me debato en escenas, maquillajes, luces y negocios y problemas de empresarios típicos”, dijo Sabina, nombre de su personaje.

En entrevista vía telefónica, comentó que tiene un restaurante de vida saludable en su país también y un hotel, y que eso la mantiene ocupada, a la par de las actividades como actriz que se vieron un tanto frenadas por la contingencia.

Cómo colombiana, dijo la actriz de 34 años, vio en México un gran abanico para su carrera, sobre todo porque al haber iniciado desde los nueve años, tuvo oportunidad de participar en todas las televisoras.

“Estuve mucho trabajando en Colombia mucho tiempo, luego trabajé para una televisora de Miami, desde Colombia, viví en Miami, me regreso a mi país y luego vengo a México a grabar ‘El señor de los cielos’ y venia solo a grabar, pero me quede enamorada”, explico.

Fueron las ofertas de trabajo que encontró en tierras aztecas, las que hicieron que su residencia cambiará por completo, y luego de algunas telenovelas como “Despertar contigo”, “La doble estela de Estela Carrillo”, hoy en día está convencida de su acertada decisión.

Será un tanto villana

Para esta historia del productor Ignacio Sada, Corrales estará en la piel de Sabina, una mujer que se casa con el papel que hace Manuel Ojeda, quien tras su muerte, todos empiezan a pelear por una herencia.

“Yo soy feliz y estoy feliz de participar en este proyecto, Sabina esta mujer me ha traído actoralmente muchos retos y como me encantan, pues el solo hecho de estar con este elenco nuevo, como que siempre le suman a mi carrera”, consideró.

Dijo que a diferencia de los papeles a los que les ha dado vida, el simple hecho de hacerlo en medio de una pandemia, ya es un plus, porque le dio el doble de tiempo para prepararse.

“Fue un reto prepararte de esta manera diferente, te exige más, y no había queja para no hacerlo, tenía toda la libertada, pero Sabina es un personaje maravilloso que le pondrá maldad, candela, diversión y picardía a la historia, me tiene enamorada”, finalizó.

A detalle

Sara Corrales

Actriz

Medellín, Colombia

34 años de edad

Telenovela: Quererlo todo

Personaje: Sabina

Inicio: lunes 9 de noviembre

Canal: Las Estrellas

hora: 14:30 horas