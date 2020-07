Un momento de tensión se vivió en el programa "La Voz" entre Belinda y Ricardo Montaner

Durante una de las audiciones del programa "La Voz" un pequeño momento de tensión se pudo evidenciar entre los coaches Belinda y Ricardo Montaner.

De acuerdo a una nota compartida por Milenio, fue durante la transmisión de este lunes. Ricardo Montaner estaba dando su opinión sobre un enfrentamiento entre el equipo de Belinda y captó que ella no le estaba poniendo atención. En ese momento se observó que se molestó la regañó.

Cuando él volteó vio que ella estaba haciendo anotaciones en una libreta, sin prestarle atención.

"Pero bueno, te da igual lo que te digo. No reaccionaste, no me dijiste gracias", soltó el cantante, con un tono de voz disgustado. Belinda le respondió "Perdón. Es que vi el cuadernito y ahorita te iba a decir ‘Gracias Ricardo’" y siguieron los intercambios entre ambos.

Sin embargo el momento de tensión duró poco. El cantante Montaner se apaciguó y le dijo que Belinda que siempre estaba a su disposición.