¡Un maratón de artistas!

HERMOSILLO, Sonora.- Previo al concierto histórico, las actividades de One World Together At Home comenzaron desde las 11:00 horas con el maratón de presentaciones musicales que pudo disfrutarse en exclusiva a través de redes sociales.

Durante 6 horas artistas de todo el mundo enviaba su admiración a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para erradicar la pandemia del coronavirus, y del mismo modo recordaba a sus fans a mantener cuarentena y acatar las medidas de prevención de contagio.

A continuación, estas fueron algunas de las presentaciones más destacadas:

LUIS FONSI

Una de las canciones que impulsaron la carrera de Luis Fonsi es “Yo no me doy por vencido”, la cual quiso cantar al mundo para mandar un mensaje de esperanza a sus fans.

“No podemos rendirnos o perder la esperanza en esta pandemia”, dijo el cantante latino, quien se acompañó de tres músicos para su participación.

Más tarde regresaría para cantar el tema favorito de su carrera: “Despacito”.

“Les pedimos que sigan y respeten las medidas de precaución que ha aplicado la OMS. Quédense en casa y cuídense mucho”.

SEBASTIÁN YATRA

Desde el estudio de su casa en Colombia, Sebastián Yatra apareció para enviar un mensaje de admiración a los trabajadores de la salud.

El colombiano tuvo su participación en este histórico concierto con la canción “Robarte un Beso”, tema que lanzó en 2018 a dueto con Carlos Vives. Después regresó con “Un Año”, dedicado a las parejas que están distanciadas por la pandemia.

“Quiero rendir tributo a todos los trabajadores de la salud que luchan incansablemente para erradicar la pandemia del coronavirus. Ustedes son unos héroes. Y nosotros quedándonos en casa también los seremos, vamos a parar esta enfermedad”.

THE KILLERS

El vocalista del The Killers, Brandon Flowers y el baterista Ronnie Vancci Jr. se mostraron en la sala de una casa, con guitarra y teclado, para un concierto íntimo y acústico donde resaltaron la importancia de atacar la cuarentena durante la pandemia mundial del coronavirus.

Previamente The Killers ya había aparecido en la transmisión en vivo con el éxito “Mr. Brightside”.

“Espero estén todos a salvo en casa. Queremos recordarles que tenemos una responsabilidad colectiva para acabar con esta pandemia. Tenemos que seguir las instrucciones, mantener la distancia siempre que sea posible, para que esto acabe lo antes posible y volvamos a la normalidad”.

NIALL HORAN



Niall Horan, ex miembro de la banda británica One Direction, cantó en solitario desde su casa su sencillo "Black and White”. Poco después apareció para interpretar a guitarra la canción “Slow Hands”.

KESHA



Kesha conmovió a todo Twitter con su intervención musical. Primero con la conmovedora canción “Rainbow”, la cual acompañó con imágenes de niños que decoraron los balcones para alegrar a sus vecinos en la cuarentena.

Después de su actuación, regresó para interpretar "Prayin'", una canción que habla de un momento muy personal y oscuro dentro de su carrera. En redes, sus fans aplaudieron el increíble falsete que realizó casi al final de su presentación.



BECKY G

Becky G no participó con alguna canción, pero si con intervenciones donde concientiza sobre la importancia de los trabajadores de la salud en plena pandemia.

“Queremos homenajear a los trabajadores que están en primera línea, profesores, trabajadores de supermercados, bomberos, personas que entregan bienes (…) Es momento de mostrar gratitud a los médicos y enfermeros que luchan por nuestras vidas para que estemos seguros y acatar las instrucciones de la OMS para ayudarlos a erradicar el coronavirus. Quédense en casa, estarán a salvo”, fue uno de los mensajes que ofreció la artista.

JUANES



Otro cantante latino se hizo presente en el maratón musical fue Juanes, quie afirmó que la humanidad será más inteligente y fuerte tras pasar la crisis del Covid-19.

“Estamos enfrentando una crisis, pero les aseguro que saldremos de ella, más fuertes e inteligentes, por favor quédense en casa, porque sólo así podremos acabar con el coronavirus”, expresó Juanes en inglés.

El cantante eligió la canción “Más futuro que pasado” para levantar los ánimos de sus fans en esta presentación histórica. Más tarde volvió con una versión al piano de su "Es por ti". ¡Un maratón de artistas!

ELLE GOULDING

Aunque en Twitter nadie pasó por alto que Elle Goulding desafinara en One World Together At Home, también aplaudieron que interpretara a acústico su famoso tema “Love me like you do”. Más tarde, aún con problemas de afinación, pero toda la emoción, interpretó la canción “Burn”.



JESSIE J

Jessie J cantó dos temas musicales y con eso enloqueció las redes sociales.

"Una canción que habla sobre unirnos y estar en esto juntos", dijo la artista antes de cantar "Flashlight" ('Linterna'). Poco después regresó para invitar a sus seguidores a bailar “Bang Bang”, desde cualquier parte de su casa para alegrarse en esta pandemia.

JENNIFER HUDSON

Para cerrar este maratón de seis horas, Jennifer Hudson apareció para felicitar a los trabajadores de la salud, y entregar una innovadora versión gospel a piano de la canción “Hallelujah”. Para esta emotiva presentación, la artista se acompañó en videollamada de sus coristas que la ayudaron a armonizar la canción desde la distancia.