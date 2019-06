Una ''mala'' micropigmentación deja a Liz Gallardo con cicatrices de por vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Liz Gallardo pasó por un desagradable momento luego de que hace dos años intentara corregirse una micropigmentación que no le gustó.

La actriz confesó que desde enero vive un martirio, pues el tratamiento que utilizaron para corregir su procedimiento estético, fue ácido glicólico, lo que le provocó quemaduras de segundo grado en la base de sus cejas que le dejará una cicatriz de por vida.

El problema se derivó de que la sustancia fue colocada en una muy alta concentración y lo que le provocó dos agujeros en la cara.

“Sí, el ácido carcomió mi piel y tuve una quemadura de segundo grado; cuando me lo estaban poniendo, sentía que me picaba y ardía, pero pensé que era normal y me aguanté. A los tres días empezó mi martirio”, comentó la famosa en una entrevista para TVNotas.

En cuanto a la responsable del acontecimiento, señaló que le había afirmado que se encaragrían del problema pero en realidad no fue así.

‘‘pues como vieron que no quería demandarlos, a las semanas dejaron de atenderme, simplemente me ignoraron, pero imagínate que el ácido me hubiera caído en los ojos, ¡ya estaría ciega!”, admitió la actriz.

A pesar del daño, Liz logró dar con la solución:

“Me hicieron fototerapias, que no me sirvieron, pues la quemadura era muy profunda. Después me llevaron con Beatriz Santillana, una cirujana plástica, pero sólo me atendió como dos veces; me puso un parche de células madre y me dijo que según eso me regeneraría la piel en siete días”.

Al finalizar la entrevista, Gallardo afirma que en un principio le había afectado en su seguridad y autoestima pero ahora se siente más tranquila al respecto.