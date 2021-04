¿Un engaño? Frida Sofía asegura que la supuesta reconciliación con su madre no fue real

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Frida Sofía y Alejandra Guzmán dieran el primer paso para la reconciliación, al parecer no fue así, según aseguró la nieta de Silvia Pinal, quien aseguró que “se la creyó” cuando su mamá habló con ella para “Despierta América”.

Todo inició cuando Alejandra Guzmán anunció que dio positivo a Covid-19 y Frida Sofía le llamó por teléfono a su madre para ver cómo se sentía, ya que según ella, se preocupó de que le sucediera algo malo y lograron entablar contacto.

Madre e hija nuevamente se enlazaron vía telefónica durante la transmisión en vivo del programa de Univisión realizado el pasado 19 de marzo, donde Alejandra expresó que quería que su hija fuera feliz y la veía muy bien.

Estoy de la mejor manera, con el corazón, tratando de darle su tiempo y su espacio también para que ella sea feliz y sea ella, eso es lo más importante", expresó Alejandra, mientras Frida Sofía le respondió: "Mami, para ser feliz, te necesito en mi vida".

Tales palabras causaron una gran sorpresa entre los fans de “La Reina de Corazones” y su hija, al saber que por fin se reconciliarían y dejarían los problemas atrás, pero en una entrevista que Frida Sofía otorgó a “De Primera Mano”, la joven aseguró que todo fue mentira.

"Ustedes escucharon esa conversación tan hermosa, en la cual no mencioné nada de drama. Esa era la oportunidad (de reconciliarse). (Dije:) 'No va a contestar, es súper temprano', y contestó. Entonces, se ve mi cara de emoción; me la creí”, externó Frida Sofía.

La playmate, de 29 años de edad, explicó que después de la llamada al aire que recibió de Alejadnra Guzmán, volvió a hablar con su madre, quien le llamó la atención por supuestamente haberla utilizado.

“(Ella dijo) que no entiende porque voy a promocionar mi carrera musical y necesito un público derivado de ella. Y que no entiende por qué siempre la uso. Me dijo lo de siempre: 'Qué bueno que ya tienes 29 años, tienes casa, coche. Ya ponte a trabajar'. Siempre he trabajado. La última vez que mi mamá me pasó un cheque fue antes de Playboy", destacó.



El comunicado

La decepción de Frida Sofía se incrementó cuando después de la entrevista con “Despierta América” y la llamada con su hija, Alejandra Guzmán habría emitido un comunicado, según la revista Quién, donde aseguraba que la producción de Univisión la había emboscado para obligarla a que aceptara el enlace.

“Frida estaba en el programa para promover su carrera musical. Después de un poco de teatro y de llorar lágrimas de cocodrilo, los productores de Despierta América se comunicaron con nosotros, el management, para preguntar si quería responder y si podían llamarme”.

En el comunicado se detalló que los productores de “Despierta América” llamaron a Alejandra a México, a su celular personal, "utilizando el teléfono de Frida, la despertaron y la emboscaron con la historia".

Ante tales afirmaciones, Frida Sofía dijo que pensó que se trataba de una broma o de un error del personal de su mamá, pero se decepcionó al saber que su mamá es la que lo había dicho.

“Cuando vi ese comunicado dije: 'No, ha de ser el idiota ese que maneja ahorita a mi mamá. No fue mi mamá, no creo'. Y pues… sí (ella lo dijo)”, finalizó.

Entrevista a partir del minuto 01:15:18