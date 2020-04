¡Un canto de esperanza!

HERMOSILLO, Sonora.- “Mi sueño es unir a la gente a través de la música”, dijo Lady Gaga en 2016, sin imaginar que, en 2020, en plena pandemia sanitaria del coronavirus, lograría hacerlo realidad.

Ayer, la industria musical del mundo se unió con el histórico concierto virtual One World Together At Home, una iniciativa de Lady Gaga, llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud y la ONG Global Citizen, que tuvo el fin de juntar fondos para contribuir en la lucha contra el Covid-19.

La conducción del evento corrió cargo de tres íconos de la televisión estadounidense: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert, quienes dejaron de lado la rivalidad por alcanzar el raiting y se unieron para presentar a las múltiples estrellas musicales que, desde el encierro en sus casas, enviaron un mnsaje de solidaridad y apoyo a todos los trabajadores de la salud y a quienes padecen más la pandemia mundial del coronavirus.

¡UN CIERRE HISTÓRICO!

Lo mejor se guardo para el final. Lady Gaga hizo una icónica colaboración musical con Celine Dion, Andrea Bocelli, John Legend y el pianista Lang Lang para cantar juntos “The Prayer”.

Cada uno desde distintas partes del mundo, se unieron en perfecta armonía para dedicar una oración por el bienestar global y por aquellos trabajadores de la salud que luchan por combatir el coronavirus.

"Rezo para que sean nuestros ojos y nos miren a dónde vamos. Y ayúdenos a ser sabios, en momentos en que no lo sabemos", cantaron, colectivamente.

LADY GAGA

La encargada de arrancar el concierto fue la anfitriona Lady Gaga, quien se mostró feliz de formar parte de este show benéfico.



Me siento muy honrada de ser parte de la OMS y Global Citizen. Me conmueven mucho los trabajadores médicos y ponen sus vidas en riesgo. Rezo por ellos cada día. Estoy segura de que todo ustedes en casa se preguntan cuándo cambiará todo esto. Lo que me gustaría hacer para todos ustedes es hacerlos sonreír, si me lo permiten”, dijo la cantante antes de cantar “Smile”, interpretándola a piano, en la comodidad de su estudio.

ELTON JOHN

El ganador del Grammy y el Óscar por su música dio esperanzas y ánimo a sus seguidores con la canción “I´m Still Standing” y lo dedicó a los trabajadores de la salud que se esfuerzan por atender a los pacientes de coronavirus.

“Esto es para todos los que han trabajado en el frente de batalla a toda hora. Gracias por amor, cuidado y humanidad. Dios los bendiga y gracias”, comentó antes de interpretar a piano el icónico tema musical.

TAYLOR SWIFT

La múltiple ganadora del Grammy dedicó la canción Soon you’ll get better”, el cual dedicó a las personas que tienen un ser querido enfermo de Covid-19.

Cabe recordar que Taylor escribió esa canción a su mamá, quien lleva años luchando contra el cáncer.

ROLLING STONES

Ni la distancia o la pandemia del coronavirus es capaz de detener a The Rolling Stones, quienes aparecieron en las pantallas del mundo para el concierto virtual One World Together.

El primero que apareció en la pantalla fue el inigualable Mick Jagger, quien invitó a todos a cantar “You Can´t Always Get What You Want”.

A la pantalla, desde sus respectivos hogares, le siguieron Keith Richards y Ronnie Wood con la guitarra y el bajo. Quien tardó en unirse por problemas de cámara fue Charlie Watts, quien causó conmoción y gracia en redes sociales, al tocar una “batería invisible”.

El músico usaba sus baquetas electrónicas para tocar cuatro cajas que improvisar una batería, y seguir la canción junto con sus compañeros.

MALUMA



Maluma fue uno de los artistas más esperados de este encuentro musical. Desde su casa, con un paisaje de fondo y acompañado de un guitarrista interpretó una versión acústica de “Carnaval” con el que se convirtió en tendencia en Twitter, pues mientras algunos aplaudieron su presentación, otros la criticaron por la mala mala acústica.

JENNIFER LOPEZ

Jennifer López llenó Twitter de comentarios positivos con su interpretación de “People”. La llamada “Diva del Bronx” reflexionó sobre la necesidad de abrazar a nuestros seres queridos.

“Estoy feliz de ser parte de esto. Hay algo que aprendí más que cualquier otra cosa durante este tiempo y es cuanto nos necesitamos”, dijo la “Diva del Bronx” antes de cantar su canción.

CAMILA CABELLO Y SHAWN MENDES

Una de las parejas del momento también contribuyó en este histórico show. Camila Cabello y Shawn Mendes, quienes pasan juntos la cuarentena, aparecieron en el piano de su casa para cantar “It´s a wonderful world”.

BILLIE JOE AMSTRONG

La nostalgia se respiró con Billie Joe Amstrong quien cantó uno de sus más icónicos clásicos: “Wake Me Up When September Ends”. Interpretó la pieza musical mientras se mostraban imágenes de algunos de los puntos turísticos del mundo vacíos por la cuarentena, entre los que se encontraban la torre Eiffel de París, el capitolio de Washington DC. y Broadway, entre otros más.

PAUL MCCARTNEY

Sir Paul McCartney dio un mensaje sobre la importancia de hacer presión a los líderes mundiales para combatir la pandemia mundial del coronavirus. Además de incitar a sus seguidores a hacer presión a los líderes mundiales para proteger a sus naciones del coronavirus, el artista decidió ser más abierto con su público y habló sobre su madre.

“Mi madre Mary era enfermera y partera. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pasamos mucho tiempo con enfermeras y doctores para mantenernos saludables. Los amamos, gracias”, dijo el ex Beatle antes de cantar en su teclado “Lady Madonna”, mientras en la pantalla pasaban imágenes de enfermeras y doctores.

OTROS ARTISTAS QUE CANTARON: