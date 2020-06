Un beso entre Bruce Wayne y Wonder Woman podría verse en el 'Snyder Cut'

ESTADOS UNIDOS.- Cada vez falta menos para que fanáticos de DC disfruten y conozcan el tan pedido ‘Snyder Cut’ de la Liga de la Justicia, pero si bien el propio director ha señalado mucho de lo que podemos esperar ver en su versión de la película del equipo de DC, aún queda mucho por revelar.

Contará con arcos de personajes completamente diferentes para algunos miembros del equipo, incluido el Cyborg de Ray Fisher. Batman probablemente será otro cuyo material se cambia masivamente, ya que el corte teatral lo usó como una imitación de Iron Man.

Sin embargo, una gran alteración que podemos esperar ver en Snyder Cut es que Bruce Wayne disfruta un poco de un romance. Y no con cualquiera, sino con su compañera Leaguer Wonder Woman. Al menos, según fuentes cercanas a WGTC, las mismas que nos dijeron que Snyder Cut vendría a HBO Max en noviembre, y que se está preparando un espectáculo de Green Lantern para el servicio de transmisión, que sabemos Sé verdad ahora.

Según información de We Got This Covered, habrá cierta tensión romántica entre Bruce y Diana Prince a lo largo de la película. Además, podría incluso haber un beso entre ellos. El mismo Snyder ha insinuado que se pueden realizar nuevos retoques para realizar plenamente su visión, lo que significa que el equipo podría estar volviendo a estar juntos.

Una atracción entre Bruce y Diana definitivamente estuvo fuertemente implicada en Batman V Superman, particularmente durante su baile juntos en la gala de LexCorp donde se conocieron. Sin embargo, nunca fue más allá, ya que la Liga de la Justicia teatral los retrató como amigos platónicos, aparte de una discusión tensa que tuvieron. Aunque se trataba de los sentimientos persistentes de Diana por Steve Trevor, se podría decir que fue motivado por los celos por parte de Bruce.

"WonderBat", como se conoce el emparejamiento, es popular entre los fanáticos de DC, por lo que la gente definitivamente disfrutaría de este romance si llegara a pasar en la Liga de la Justicia Snyder Cut.