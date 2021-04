“Un asco de mujer”: Frida Sofía despotrica contra Pati Chpoy

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía demostró todo su enojo a Pati Chapoy por la entrevista que le hizo a Enrique Guzmán.

La hija de Alejandra Guzmán acusó a su abuelo de haberla manoseado desde que tenía cinco años de edad, a lo que acudió como invitado al programa “Ventaneando” para defenderse.

“En mi put... vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de esa manera... No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano... Juro por mis hijos", dijo Enrique mientras rompía en llanto en la emisión.

Sin embargo, Frida Sofía reaccionó a la entrevista y despotricó contra Pati Chapoy, acusándola de tratar de limpiar el nombre de un agresor sexual.

Por medio de sus historias de Instagram, publicó una captura de pantalla de Twitter donde se publicó la entrevista a Enrique y se lanzó en contra de la periodista.

@chapoypati: me das pena como ‘mujer’, ‘periodista’ o lo que quieras hacerte llamar. Lo que si eres es una mala persona y un asco de mujer”, refirió Frida Sofía.

La joven cantante no sólo dejó en claro que ella la trató con frialdad las veces que la entrevistó, sino que en cámara se mostró incómoda junto al propio Enrique.

“Nunca sentí nada más que frialdad las veces que me entrevistaste, y si fuera una denuncia de una mujer en tu familia, ¿también te sentarías con tu cara de momia al lado del abusador? ¿A acariciarlo y escuchar sus ‘respuestas’? Ya ni sabías qué hacer al final cuando se inclinó hacia ti y te puso el brazo atrás, ¿se sintió un poquito incómoda?”, continuó.

Hasta el momento, Pati no se ha pronunciado en redes ante ninguna de las críticas por su entrevista a Enrique Guzmán.