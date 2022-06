Última oportunidad para Amber Heard

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de varias semanas de juicio, a inicio del mes de junio, fue que a Amber Heard se le sentencio a pagar 10 millones de dólares a su exesposo, Johnny Depp, después de haber perdido el juicio por difamación que él impuso en su contra.

Los abogados de la actriz en varias ocasiones hicieron saber que es imposible para ella cubrir la cantidad total de la deuda, ya que la fortuna que ella maneja no asciende a tanto; a pesar de eso, el caso dio un gran giro y se abrió la posibilidad de que Amber pueda no pagar ni un solo dólar de esta deuda.

Este viernes 24 de junio, los representantes legales tanto de Heard como de Depp tendrán una reunión por ultima ocasión en la corte, para poder determinar si este pleito legar se largara; esto quiere decir, si la actriz, protagonista de "Aquaman" apela la resolución del juez, o si todo esto termina de una vez por todas y llega a un acuerdo.

Los abogados de Depp están dispuestos a dialogar

Anteriormente Benjamin Chew, abogado de Johnny, sugirió que podrían estar abiertos al diálogo y aceptar que el actor renuncie a la compensación económica, con tal de que la exseñora Depp renunciara a su derecho de apelar el caso.

"Como testificó el Sr. Depp, y como ambos dejamos en claro en nuestros respectivos cierres, nunca se trató de dinero para el Sr. Depp; Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho", dijo.

Pero pudiera tener otro final

También podría darse el caso de que Heard no acepte y quiera continuar con el juicio, lo cual retrasaría todo y volverían a comenzar nuevamente. En otro de los escenarios, las partes pueden acordar retirar algunos de los reclamos por difamación, reducir o eliminar la reparación de daños, o en el último de los casos, agilizar el proceso de pago haciendo que Heard pague a Depp 8 millones, en lugar de los 10 millones que le debe y que en ese mismo momento, Depp le transfiera a su ex los 2 millones que está obligado a darle.

Hasta el momento todo es un misterio, ya que los equipos legales de la expareja se han negado a comentar sobre cualquier tipo de negociación, pero se sabe que si no llegan a un acuerdo, el juez encargado del juicio pasará el caso a la corte de apelaciones.

