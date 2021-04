Ulises de la Torre explica la razón de su distanciamiento con su hermano Arath

CIUDAD DE MÉXICO. – En una entrevista realizada a Ulises de la Torre en el Aeropuerto de la Ciudad de México, declaró que el “mantiene las puertas abiertas de su corazón para lograr una reconciliación con su hermano”.



Durante la breve entrevista se cuestionó al también actor sobre la relación con su hermano Arath de la Torre, recordando la sorpresa de cumpleaños para el conductor del programa “Hoy”, donde posiblemente Ulises también podría haber participado.

El está en su rollo, yo siempre le he dicho que le vaya muy bien, las puertas de mi corazón y de mis brazos siempre están abiertas, de mi familia, sobre todo, de la casa, pero esa es una decisión que el trae y yo la respeto mucho, no es algo grave ni nos hemos hecho daño”, confesó el actor.

Añadiendo que Arath se encuentra en esa posición, pero que se alegraba de que todo fuera bien con él, sus proyectos y su familia, asegurando que amaba a sus sobrinos.



“No nos frecuentamos porque el tiene muchas actividades y por la situación el se está protegiendo, pero yo si hablo con mis sobrinos en sus cumpleaños, el Día del Niño, navidades y eso”, comentó Ulises.



Finalmente, el hermano del conductor de “Hoy” reconoció que Arath hará un excelente trabajo con su nuevo papel de “Dr. Cándido Pérez", comentando que dicho rol le quedaba muy bien, “No dudo que Arath llene bastante bien el papel, el elenco está padrísimo”, dijo para los medios.



La entrevista concluyó con el actor hablando de su proyecto en “Expreso en la mañana”, comentando que no tenían producciones nuevas debido a la pandemia pero que esperaba que llegara algo nuevo pronto.



Por su parte, Arath de la Torre ha confesado anteriormente en entrevistas que su relación con su hermano “es intermitente”, ya que no se llevan del todo bien. “Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, y me duele no tener una relación con él, pero tengo mucho sin saber de él”, confesó el actor.