ULTIMAHORA Eleazar "N" obtiene libertad condicional

CIUDAD DE MÉXICO.- Eleazar "N" acaba de obtener la libertad condicional en su caso de violencia familiar equiparada contra Stephanie Valenzuela.

Según dio a conocer "De Primera Mano", hace unos momentos, se llevo a cabo la audiencia donde el actor y cantante volvió a encontrarse con su ex novia, a quien golpeó brutalmente y casi estranguló la noche del 5 de noviembre en su apartamento.

Yanira Díaz, prima de Eleazar, habría confirmado a los medios que el actor obtuvo la libertad condicional, sin dar más detalles del caso.

A la salida de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Froylan Díaz, abogado del famoso, huyó de los reporteros y no brindó declaraciones ni detalles sobre la liberación del actor.

Horas antes, Jaime Carvajal, abogado de Stephanie Valenzuela, reveló la intención de la defensa de Eleazar de conseguir la libertad condicional.

“Esta audiencia que solicitó la defensa de (Eleazar) consiste en solicitar la suspensión del proceso para que él pueda salir en libertad con ciertas condiciones, entre ellas, someterse, aceptar la condición del hecho ilícito, someterse a una serie de pruebas, lo que la juez determine. Es un beneficio que le da el sistema acusatorio que existe en nuestro país, solicitar esta medida”, declaró Jaime Carvajal a "Venga la alegría".

Y Stephanie había dado a conocer al programa "Hoy" el temor de que su ex pareja saliera en libertad, pues ella temía por su integridad física.

“Espero que la justicia actúe de acuerdo a derecho. Sí me causaría quizá miedo, porque estoy invitando a las mujeres a que denuncien... y me dolería mucho que la justicia no puede salvaguardar nuestra integridad”, declaró.

Eleazar fue detenido y acusado de violencia familiar equiparada, por la cual, de ser encontrado culpable, podría ir de 1 a 6 años de prisión.

