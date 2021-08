UB40: muere Brian Travers, fundador de la célebre banda de reggae británica

El saxofonista y co-compositor de la banda de reggae UB40, Brian Travers, murió a la edad de 62 años.

Sus compañeros afirmaron estar "devastados" con la noticia "sobre nuestro compañero, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda musical".

A través de su cuenta de Twitter, los miembros de UB40 agregaron que Travers falleció tras soportar una "larga y heroica batalla contra el cáncer". Estuvo acompañado de su familia hasta el último momento.

It is with great sadness that we announce the passing of our comrade, brother, founding UB40 member and musical legend, Brian David Travers. Brian passed away yesterday evening with his family by his side, after a long and heroic battle with cancer. pic.twitter.com/V3EguMJCYY