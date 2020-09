U2 anuncia el lanzamiento de una edición Super Deluxe de ''All That You Can't Leave Behind''

ESTADOS UNIDOS.- Con la intención de celebrar el 20 aniversario de su álbum ”All That You Can't Leave Behind”, la banda lanzará una sorpresa para sus fanáticos.

La mañana de este jueves U2 dio a conocer que prepara una edición Super Deluxe de 51 pistas que incluye 39 cortes adicionales dentro del álbum original de 11 pistas, que incluye tomas descartadas, caras B, remixes y un álbum en vivo completo de la gira "Elevation" de 2001. Esa edición también incluirá un libro de tapa dura de 32 páginas con las fotos y notas escritas a mano del colaborador del grupo, el fotógrafo Anton Corbijn.

Todas las versiones, incluida la edición de un solo disco remasterizado, incluirán la adición de la pista de estudio "The Ground Beneath Her Feet" para completar la secuencia básica del álbum de 11 canciones en 12 cortes.

En el anuncio también se incluyó el lanzamiento de una versión acústica de uno de los éxitos del álbum, "Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of", acompañado de un nuevo video con letra.

Entre las canciones más inéditas en las ediciones Deluxe o Super Deluxe se encuentran las tomas descartadas "Levitate", "Love You Like Mad" y "Flower Child"; “Stateless” de la banda sonora de “Million Dollar Hotel”; los lados B "Lluvia de verano", "Siempre", "Las chicas grandes son las mejores" y "No lleves tus armas a la ciudad"; y cuatro remixes nunca antes escuchados entre los 11 que se incluyen en general, incluido un rehacer recién descubierto de “Walk On” de Wyclef Jean. El set en vivo, grabado en el Fleet Center de Boston, incluye 19 pistas seleccionadas del concierto.

"All That You Can’t Leave Behind", producido por los stalwards Daniel Lanois y Brian Eno, fue el álbum de mayor éxito comercial de U2 en la era posterior a "Achtung Baby". Otros éxitos de la radio y los favoritos de conciertos perdurables del álbum de 2000 incluyen el frecuente estreno de programas "Beautiful Day", "Walk On" y "Elevation". El álbum se destaca en la historia por haber generado canciones que ganaron el Grammy de Grabación del Año en dos años consecutivos: “Beautiful Day” en 2001 y “Walk On” en 2002. Fue certificado cuádruple platino por la RIAA en 2004.