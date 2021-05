Twenty One Pilots lanza nuevo sencillo "Saturday"

LOS ÁNGELES, California. – La banda estadounidense Twenty One Pilots, se prepara para el lanzamiento para su nuevo álbum “Scaled And Icy”, su sexto álbum de estudio. Sobre esto, los fans ya conocieron las canciones “Shy Away” y “Choker”.



Ahora, el dúo de rock alternativo ha presentado su nuevo sencillo “Saturday”, el cual tiene un energético beat, que marca una diferencia importante en el estilo musical de la banda.

“Saturday”, junto a las dos canciones antes mencionadas, formarán parte del álbum que se estrenará el próximo 21 de mayo, mismo que fue grabado durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19.



La banda Twenty One Pilots ya había lanzado un video previo al álbum



Como era de esperarse, la banda estrenó un video previo al sencillo, el cual tenía una duración de 30 segundos y fue publicado por medio de su Twitter oficial, para después revelar su sencillo, acompañado de un video oficial y letra.



La banda que se formó en 2009 es conocida por sus sencillos “Stressed Out”, “Ride” y “Heathens”. Además, han recibido el Premio Grammy al mejor pop de dúo/ grupo en los Premios Grammy de 2017.



El lanzamiento del sencillo “Heathens” también convirtió al grupo en el primer artista alternativo en tener dos sencillos top ten concurrentes en los Estados Unidos.



“Scaled And Icy” será el nuevo lanzamiento desde “Trench” (2018), el cual llega después de un año de composición y preparación desde casa, pues el dúo trabajaba por su lado para seguir las restricciones del confinamiento.