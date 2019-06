‘Tuve cáncer y salí adelante’, anima Ortiz de Pinedo a Héctor Suárez

Como un sobreviviente de cáncer, el productor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo tiene esperanza de que la salud de su colega, Héctor Suárez, mejore y salga adelante.

De acuerdo con una publicación de su hijo Héctor Suárez Gomís, en 2015 le fue diagnosticado a su padre cáncer de vejiga y en días pasados fue hospitalizado para que le drenen los riñones y posteriormente le realicen la extirpación de los órganos para así quede libre de la enfermedad.

Es una pena que cualquier actor se enferme y más un actor tan connotado como Héctor; es uno de los hombres más populares de este país y da tristeza lo que está pasando. Hay que tener fe, yo tuve cáncer y salí adelante", comenta Jorge Ortiz de Pinedo.

El también comediante recuerda que la última obra en la que trabajaron juntos fue "12 hombres en pugna" y aunque desde hace tiempo no sabe de él, confía en que en un futuro puedan volver a compartir un proyecto.

Ortiz de Pinedo además resaltó el papel que Héctor Suárez ha tenido en el medio del espectáculo en México.

"Hay cosas muy divertidas que logró hacer no solamente en el teatro, sino también en el cine y en la televisión con personajes que se han quedado dentro de la idea que tenemos los mexicanos de lo que es el humor", dijo.

"Indiscutiblemente '¿Qué nos pasa?' fue su programa más célebre pero no puedes olvidar su participación en "La cosquilla", y desde luego yo lo relaciono muchísimo con mi compadre que se nos acaba de ir, Fernando Luján", apuntó.

Para Ortiz de Pinedo, ambos actores, Luján y Suárez, fueron durante muchos años los galanes cómicos que llenaron los espacios de la comedia en el cine mexicano y teatro.

"Es gente que además marcó una época. Luján y Suárez son parte de ese grupo de actores que nos hicieron reír y que lograron destacar", resaltó.

"Este mundo del espectáculo mexicano es bien complejo. Si te pones a ver en la ANDA dicen que hay 8 mil actores profesionales, destacar dentro de ellos no es nada sencillo es muy difícil y luego hacerse figura es muy difícil pero mantenerse durante muchos años como figura lo es todavía más", declaró.

Jorge Ortiz de Pinedo le envió la mejor de las suertes a Héctor Suárez, además de un mensaje especial: "Me gustaría que cuando me lo encontrara yo y le preguntara qué pasó con el cáncer me diga: 'no hay, no hay, no hay', una de las frases que hizo célebres".