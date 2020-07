"Tus derechos se acaban, donde inician los míos" Pepe Aguilar

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Desde su cuenta personal de Instagram, el cantautor mexicano Pepe Aguilar, realizó un en vivo para saludar a sus seguidores, donde envió un fuerte mensaje, exigiendo a todos usen sus cubrebocas, por la salud de los demás.

“Ahora gente hay que hacerle caso a la razón, no hagan caso tanto de los líderes, porque los lideres tienen una agenda política y nuestra agenda es de salud. Por qué ya vimos qué hacerles caso es un volado que puede jugar con su vida al principio. Y hay otros aferrados todavía, que si se la pongan o no (la mascarilla), ya estuvo. Hasta de chiste parecen”, comentó Pepe Aguilar.

“Estaba leyendo una nota esta mañana, donde dice que los países con dirigentes populistas son los que tiene mayores problemas con COVID-19, ustedes dirán donde esta México”, comentó el interprete de “Miedo” y agregó, “Los líderes que no hablan con la verdad, que evaden sus responsabilidades, lis líderes que quieren tener el poder a como da lugar y que se aprovechan de la ignorancia de los que menos tienen y de los que menos saben, a esos se les llaman populistas”.

El artista está informado de lo relevante que es el uso adecuado de medidas de sanidad y desesperado suplicó a sus fans, "Es totalmente importante que se ponga su cubrebocas, les voy a dar un dato, si hay un enfermo de COVID-19 sin tapabocas y tu te le acercas con tapabocas, tienes sin una mascara hasta un 70 por ciento de enfermarte, la Universidad de Arizona hizo este estudio y ejercicio. Si los dos traen mascara baja el porcentaje, pero no mucho. Cuando traes cubrebocas y mascara de acrílico se reduce de un 70 por ciento a un 5 por cierto tu probabilidad de adquirir este virus".

El ánimo del hijo de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre se calentó, y envió un mensaje a todo aquel que este desvirtuando la importancia de cuidarse uno para cuidar a los demás, "Yo sí quiero mucho a mi madre y a mis seres queridos más vulnerables, así que por ellos lo hago. No entiendo como hay gente todavía a estas alturas que diga: 'mis derechos', tus derechos se acaban donde inician los míos, así es el rollo. Tu derecho se acaba donde empieza el mío. Entonces si tu quieres que te respete, respeta. Ponte tu tapaboquitas".

“No este enojado, pero estoy que no me la creo que a estas alturas, salen y salen videos de gente necia que no quieren ponerse el cubrebocas ¿Qué me importan tus pinches derechos? No me importa que te quieras morir, muérete si quieres, pero no te lleves entre las patas a gente que si se esta cuidando con conciencia y no esta llevando el virus a sus seres queridos. Cuídense, tápense por favor”. Así finalizó su transmisión en vivo Pepe Aguilar.