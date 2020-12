Tunden en redes a Yuri por comentario machista

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuri está envuelta en una nueva polémica, pues sus recientes declaraciones sobre el movimiento feminista hicieron que le llovieran críticas de los internautas.

Por medio de las redes sociales, circuló un video en el que la ex jueza de “¿Quién es la Máscara?” expresó su postura sobre las manifestaciones y marchas de las feministas que protestan contra la violencia de género en nuestro País.

“El feminismo, a mí no me gusta, y me han criticado, que ¡Ay Yuri!, ¡Me vale!”, comienza Yuri.

La cantante de “Maldita Primavera” cuestionó las pintas y destrozos que se hacen durante las manifestaciones, y dijo que aquello no cambió en nada la situación en México.

“¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas, pasó algo? nada, ¿Entonces si vale la pena levantarse en armas?”, indicó la famosa.

Y para rematar su postura, Yuri rememoró una frase que se relaciona sobre cómo deberían actuar las mujeres en estas situaciones.

Calladitas nos vemos más bonitas, comentó Yuri.

El usuario @AlexMurillo, quien compartió el video que generó controversia en redes, comentó en Twitter lo siguiente:

“Tal vez si esta señora no se dedicara a hundir más su carrera con este tipo de declaraciones aun podría vivir de la música y no siendo relleno en programas de Televisa”.

Las críticas de los internautas pueden leerse en las redes, donde Yuri se volvió tendencia.