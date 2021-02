Tunden en redes a Kendall Jenner y la llaman “colonizadora” por sacar a la venta su tequila y “apropiarse” de la cultura mexicana

LOS ÁNGELES, California.- Luego de que el martes pasado la modelo y empresaria Kendall Jenner anunciara que lanzaría a la venta su propia marca de tequila a la que llamó “818 Tequila”, fue atacada en redes sociales y tachada de “colonizadora”.

Esto es porque en su publicación de Instagram, la joven de 25 años de edad, reveló que después de cuatro años de estar preparando la producción de tequila en los campos de agave de Tequila, Jalisco, y de ganar premios de calidad por su producto, próximamente sacaría a la venta “818 Tequila”.

Durante casi 4 años he estado en un viaje para crear el tequila con el mejor sabor después de docenas de pruebas de degustación a ciegas, viajes a nuestra destilería, participar en concursos mundiales de degustación de forma anónima y GANAR. ¡3.5 años después, creo que lo hemos logrado! esto es todo lo que hemos estado bebiendo durante el último año y no puedo esperar a que todos los demás pongan sus manos en esto para disfrutarlo tanto como nosotros. @ drink818 próximamente”, escribió Kendall.

De inmediato los usuarios de las redes sociales enfurecieron, especialmente los de México, quienes aseguraron que la hija de Caitlyn y Kris Jenner, sólo se apropió de la cultura mexicana sin siquiera conocerla.

Otra de las críticas fue que nombró el producto “818”, que corresponde al código postal de Kendall, en Calabasas, California, y no tendría nada qué ver con México, a pesar de que hace menos de 200 años dicho Estado era territorio mexicano.

El DailyMail.com publicó que “818 Tequila” está experimentando un cambio de marca con respecto a sus activos publicitarios y alegan que además había fotos de Kendall en el campo con agricultores locales en México.

Kendall Jenner no es la primera estadounidense ni la única que lanza su propia marca de tequila; incluso, algunas celebridades ya lo han hecho y no han recibido críticas por ello, como George Clooney, con su tequila “Casamigos” y The Rock, con “Teremana”.

El medio destacó que como ellos no fueron criticados por comercializar producto de origen mexicano, los ataques contra Jenner podrían considerarse como sexistas por parte de la comunidad hispana.