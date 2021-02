Tunden a Patricia Armendáriz por aprendizaje al perder a su asistente por Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresaria Patricia Armendáriz se convirtió en tendencia de redes sociales luego de lamentar el fallecimiento de su asistente de "toda la vida", Alfredo Serrato, a causa de coronavirus, por la manera en la que lo informó.

Y es que además de anunciar la sensible pérdida escribió el aprendizaje que le dejó, pues indicó que "la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Ya que "se sintió mal y no me pidió nada".

Se acaba de ir mi asistente de toda la vida. Alfredo Serratos. Victima de Covid. Lo voy a extrañar siempre. Pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no me pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente", publicó la ex integrante de Shark Tank México.

Por ello muchos señalaron que le faltó empatía y sensibilidad o que pudo haber ofrecido ayuda para salir de "la base de la pirámide", a esto respondió la hija de Armendáriz que expresó que "lo ayudaron en todo", pues era de su familia, pero "no pidió ayuda con eso" y cargarán con ese sentimiento toda la vida.

El lo sabía, llevaba 20 años con nosotros, lo hemos ayudado en todo, era nuestra familia, y ganaba micho dinero trabajando con mi mamá, pero no pidió ayuda en esto y cargaremos con ese sentimiento toda la vida. Se un poco más compsiva antes de emitir juicios! — Maria Hinestrosa Arm (@mhinarm) February 8, 2021