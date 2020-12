Tunden a Mónica Garza tras decir que perritos dieron positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.-Mónica Garza escribió un tuit donde decía que se habían confirmado que había casos de Covid-19 en mascotas, y eso le valió que la criticaran en las redes sociales.

Según el periodista Jorge Carbajala, le dijeron que por qué escribía eso sin confirmación, y que ahora las personas que odian a los animales tendrán más escusas para agredirlos.

"La gente la empezó a acabar porque le dijeron: Cómo te atrevez a poner ese tuit, ahora la gente que maltrata a los animales va a empezar a maltratar a los pobres perritos o les van a hacer algo porque van a decir que ellos los contagiaron".

Agregó:

"O habrá gente que abandonarán a sus perros porque están diciendo que tienen coronavirus, ¿Por qué no investiga, por qué no pregunta bien esa mujer? El coronavirus en los perritos existe desde hace mucho, ya tienen vacuna los perritos, de hecho cada tiempo se las tienen que poner. A los perritos el virus les ataca el estómago, les da como diarrea, pero ya con vacuna no hay probelma, en el caso de los humanso nos ataca los pulmones y por eso, dicen los expertos, es algo más peligroso".

Por último, Carbajala acusó a Garza de alarmista y que con sus dichos ahora "ya nadie se va a quererce acercar a los perros".

"Lela, boba, ida, ay no, me da coraje. Ahora los van a abandonar. Oigan no, vayan con su veterianrio y pídanle que los vacune."