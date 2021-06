“Tu y yo sabemos que yo comí primero”: Lupillo Rivera responde a Christian Nodal por criticarlo y llamarlo ‘puerco’

TIJUANA, B.C.- No se quedó callado. El llamado ‘Toro del corrido’, Lupillo Rivera, reaccionó a las recientes declaraciones que hizo Christian Nodal, quien en pasada conferencia de prensa, criticó el manchón negro que Rivera se hizo en su brazo donde anteriormente tenía tatuado el rostro de Belinda, su ahora prometida.

Fue través de redes sociales donde Lupillo publicó un video en el que aparece su actual novia, quien se acerca para preguntarle si ya se dio cuenta de las declaraciones de Nodal, a lo que el cantante reacciona sorprendido.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“¿Cómo chingad*s?... A ver… a ver…?”, se escucha decir tras unas risas.

No hay ped*… ese vato y yo sabemos que yo comí primero en la mesa”, dice refiriéndose a Belinda.

“Ahí estamos hermano”, finaliza.

El video fue publicado en su cuenta de Instagram y muestra como título: "Ahí ta la respuesta... el que se lleve que se aguante".

En tanto, sus seguidores han reaccionado de muchas maneras:

"Lupillo contestó como debía".

"Comió primero en la mesa y sin gastar tanto..."

"Eres igualito a Jenni...", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Nodal se burló?

En pasados días, Christian Nodal ofreció una conferencia de prensa para anunciar el inicio de su serie de conciertos en el Parque Fundidora.

Ahi el cantante fue cuestionado sobre el tatuaje negro que Lupillo Rivera se hizo en su brazo para borrar el rostro de su ahora prometida.

Sin poder contener la risa al escuchar la acción del “Toro del corrido” para eliminar el rostro de Beli, Nodal contestó: “Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo… A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”.