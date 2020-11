"Tú, Magda, me salvaste la vida": Laura Bozzo llora la muerte de Magda Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.-Laura Bozzo dijo que no tiene palabras para expresar el dolor por la muerte de Magda Rodríguez.

"Este ha sido un golpe muy fuerte para mí. Te debo tanto, tanto", dijo la peruana entre lágrimas y con la voz quebrada. "Tú, Magda, me salvaste la vida".

Agregó:

"Tú me sacaste del dolor, de la depresión en la que yo estaba. Me enseñaste a sobrevivir, y hoy no tengo palabras para decirte. Que Dios te bendiga".

Magda era la productora del programa Laura Sin Censura que se tranmite por el canal Unicable.

Este día se dio a conocer que Magda falleció debido a una enfermedad, pero no se ha revelado cuál.

Fue hallada sin vida en su casa esta mañana por parte de la empelada doméstica quien dio aviso a las autoridades.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trataron de auxiliarla pero ya no puedieron hacer nada para revivirla.