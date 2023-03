Triunfo de Guillermo del Toro podría impulsar a talento latino

Ciudad de México.- El reconocido director mexicano Guillermo del Toro se llevó a casa un premio Óscar en la categoría de Mejor Película Animada con Pinocchio, esta sería su tercera estatuilla, por lo que compartió que este logro podría ayudar a los latinos en la Meca del Cine.

Cada vez que haces un trabajo como latino o minoría no estás solo. Y el primer deber de la representación es hacerlo muy bien, ya que no es solo para ti. Lo haces para la gente que viene detrás de ti y busca oportunidades. Y si no lo haces cierras la puerta. Las cosas han cambiado desde que llegué en los 90”