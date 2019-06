Tristan Thompson manda un dulce mensaje a Khloe Kardashian

Tristan Thompson, el ex de Khloé Kardashian, sorprendió a todos sus seguidores luego de que hiciera pública una felicitación hacía la socialité.

La menor de las Kardashian se encuentra celebrando su cumpleaños número 35 y, aunque el basketbolista no había hablado sobre Khloé desde hace mucho tiempo, decidió dedicarle un tierno mensaje a la madre de su hija.

‘‘Feliz cumpleaños @khloekardashian Eres el humano más hermoso que he conocido por dentro y por fuera. Gracias por ser una mami increíble para nuestra princesa True. Ella está bendecida de tener a alguien como tú a quien admirar. Te deseo más éxito y te envío una bendición positiva en tu camino. Disfruta de tu día Koko’’, escribió el deportista.

Junto con el texto subió una imagen en la sale Khloé con su pequeña True.

Recordemos que la pareja se separó luego de que Tristan fuera visto besando a quien era mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

La situación fue muy difícil para Khloé ya que esa era la segunda ocasión que le era infiel, además de haber sido con una persona que se consideraba ser amiga de la familia.

La modelo no ha respondido nada al respecto y al parecer no lo hará, al menos no de manera pública.