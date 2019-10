Tremendo agarrón entre Daniel Bisogno y María Celeste por Sarita Sosa

CIUDAD DE MÉXICO.- La muerte de José José sigue generando polémica, y es que su hija menor, Sarita Sosa, ha sido criticada por todo México luego de que sus hermanastros la culparan de esconder el paradero del cuerpo de su padre.

Tal controversia ha llegado hasta tal punto que incluso miles de televidentes pudieron presenciar una discusión entre Daniel Bisogno y María Celeste durante la transmisión del programa Ventaneando.

Todo comenzó luego de que se diera a conocer la entrevista de María Celeste a Sarita Sosa mediante el programa ‘Al rojo vivo’, la cual culpan de parecer una entrevista arreglada.

‘‘Es la opinión del público mexicano Celeste, lo siento’’, señala Daniel respecto a los comentarios que parecía una entrevista ‘pactada’.

La reportera agrega: ‘‘Bueno pues mira, yo te voy a decir una cosa bien claramente, esa es la forma en la que yo entrevisto, si no les gustó lo siento’’.

‘‘Eso está muy bien, ahí no hay nada que discutir’’, expresa Bisogno.

Celeste continúa: ‘‘No soy el tipo de persona que cuando entrevista a una persona que se le murió el padre, no importa la circunstancia que haya ni las peleas’’

‘‘Sí importan, ¿cómo no van a importar?’’, cuestiona el conductor.

‘‘Por la memoria de José José, no le voy a caer a la hija en medio de su luto porque aquí hay una realidad, los tres hermanos están diciendo…’’, contaba María hasta ser interrumpida por Bisogno quien le dijo que se veía más afectada ella que la ‘‘niña’’.

‘‘Si me acabas de decir que viste la segunda parte, viste que en la segunda parte estaba llorando ¿o no la viste?’’, pregunta Celeste a Bisogno.

‘‘A claro que llora, no, si en algo tiene maestría es en llorar ¿eso qué?’’. Contesta el reportero de espectáculos.

A continuación se puede escuchar la molestia en la voz de María Celeste: ‘‘Estas en contra mía, por una parte dices que no llora y por otra parte dice que sí llora, no estoy para defender a Sarita, no soy su portavoz’’, señala la reportera para ser respondida con un ‘‘Pues pareciera’’, por parte de Daniel.

Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce el paradero del cuerpo del ‘Príncipe de la canción’.