¡Tremendo! Lizbeth Rodríguez revela que ya no va a exponer infieles

CIUDAD DE MÉXICO.-Lizbeth Rodríguez reveló en un video que ya no va a exponer infieles.

En un clip publicado en YouTube, la influencer invitó a todos sus admiradores a un “meet and greet” en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

“Estoy muy emocionada porque voy a hacer algo por primera vez en mi vida, algo que no había hecho nunca antes, y la verdad es que estoy muy nerviosa y emocionada porque ya quiero que suceda”, dijo.

Y es que, agregó, “en el mes de marzo nos vamos a ver en persona”.

No se preocupen, ya sé lo que están pensado, pero si ya estaban borrando cosas en su celular, no se preocupen porque no voy a ir a exponer infieles”, afirmó.