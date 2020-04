Travis Scott rompió récord de "Fortnite" con 12.3 millones de espectadores en vivo

ESTADOS UNIDOS.- El pasado jueves, el rapero Travis Scott ofreció un concierto en "Fortnite" obteniendo el mayor número de audiencia en vivo de la historia en el juego.

Según información de Epic Games, más de 12.3 millones de jugadores concurrentes de "Fortnite" participaron en vivo en la presentación virtual "Astronómical" de Scott, un récord histórico.

Cabe señalar que la cuarentena ayudó a que el evento alcanzara tal número, pues casi todos los jugadores, sino es que todos, se encuentran en casa.

El máximo histórico anterior para los espectadores concurrentes en "Fortnite" también fue un acto musical: más de 10.7 millones de fanáticos en vivo se registraron para la presentación virtual de Marshmello en febrero de 2019.

La actuación de "Fortnite" de aproximadamente 15 minutos de Scott se estrenó a las 7 p.m. ET el jueves 23 de abril. El evento incluyó una versión de "Highest in the Room" favorita de los fanáticos, así como una vista previa de "The Scotts", una nueva colaboración con Kid Cudi (antes de que la canción completa caiga a la medianoche ET) .

Epic Games ha establecido cuatro "fechas de gira" adicionales para "Astronomical" de Scott, para acomodar a fanáticos de todo el mundo en diferentes zonas horarias. Estos están programados para: viernes 24 de abril, 10 a.m. ET; y el sábado 25 de abril, a la medianoche ET, 11 a.m. ET y 6 p.m. ET. El editor de "Fortnite" dijo que las puertas virtuales se abren 30 minutos antes.