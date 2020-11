Travis Scott lanza 'Cactus Jack Foundation' y otorga becas para estudiantes universitarios

ESTADOS UNIDOS.- Travis Scott da a conocer el lanzamiento de su Fundación ‘Cactus Jack’, cuya meta es proporcionar recursos educativos y creativos para adultos jóvenes en su ciudad natal de Houston.

La primera iniciativa de la fundación es el lanzamiento del programa de becas HBCU Waymon Webster, que cubrirá las tasas de matrícula para estudiantes universitarios que estén experimentando desafíos financieros durante la pandemia.

Cabe señalar que el nombre de la fundación lleva el mismo que el del abuelo de Scott, quien asistió a la Universidad HBCU Prairie View A&M en Texas. Scott, nacido como Jacques Berman Webster II, también había seleccionado a estudiantes actuales en Morehouse College, Howard University, Texas Southern University, Grambling State University y Prairie View A&M University.

“Waymon Webster fue decano de la escuela de posgrado Prairie View A&M”, dijo Scott según información de Variety. “Mi abuelo quería que lo llevara hasta la universidad. Siento que hay un poder en la educación, así que poder darle a alguien la oportunidad de cumplir ese sueño como mi papá pensó para mí es increíble”.

El lanzamiento de la organización incluye una colaboración de varios años con la ciudad de Houston en Cactus Jack Gardens, un programa agrícola comunitario para escuelas primarias locales. A través de una asociación nacional con la Escuela de Diseño Parsons de The New School, la Fundación Cactus Jack también llevará su plan de estudios de moda a Houston a través de My Brother's Keeper, un programa de certificación en línea disponible a través de becas.