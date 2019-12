Tras su paso por Hernan, Said Sandoval pide olvidar rencor por la Conquista

GUADALAJARA, Jalisco.-Tras su paso por Hernán, serie sobre la Conquista de México que hoy termina en Azteca 7 a las 22:00 horas, el tapatío Said Sandoval llegó a una reflexión: los mexicanos deberían dejar de lado sus rencores acerca del tema.



Participar en la producción me reafirmó un pensamiento con el que he crecido y es que deberíamos de abandonar ya todos estos rencores, me parece absurdo que aún existan y, por el otro lado, también deberíamos dejar esta sensación de servilismo u opresión en la que vivimos y la cual parece que seguimos cargando con nuestros gobiernos", dijo Sandoval.