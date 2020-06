Tras sismo en México, evacuan al equipo del programa 'Hoy' completamente en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este 23 de junio se registró un sismo en el centro de México con magnitud 7.5 ubicado a 23 kilómetros de Crucecita, Oaxaca, con una profundidad de cinco kilómetros, según información del Sismológico Nacional, por lo que muchos trabajadores tuvieron que evacuar su lugar e trabajo, esto incluye al equipo del programa ‘Hoy’.

Como se sabe, el show matutino en el que vemos a Raúl Araiza, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, se graba completamente en vivo, por lo que el sismo los tomó por sorpresa en pleno programa, haciendo que evacuaran el estudio en vivo.

Mientras salían del edificio se podía ver al ‘’Negro’’ Araiza y a Andrea Escalona detallar los detalles del sismo y las medidas que se debían tomar tras un suceso como ese, tales como no correr, no empujar y no gritar.

Cabe señalar que el programa sigue transmitiéndose con normalidad.

En cuanto al suceso, redes sociales se encuentran llenas de videos y experiencias de los usuarios que observaron el tabalear de edificios, objetos y hasta calles.