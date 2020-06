Tras ser criticada, Vanessa Guzmán revela que padece ansiedad

CIUDAD DE MÉXICO.- Vanessa Guzmán rompió el silencio tras ser señalada por varios compañeros del medio artístico debido a su mal comportamiento en set de telenovelas; y reveló en entrevista para el programa ¡Cuéntamelo ya!, que su forma de ser en alguna época de su vida se debió a los ataques de ansiedad que padecía.

Yo sentía como una persecución y una paranoia, entonces creo que yo cambié, la gente lo tomó como ya se le subió, vieja esto, vieja lo otro, pasaron muchas cosas…”, manifestó.

Posteriormente, la actriz explicó sus razones para salir a hablar de este tema justo en este momento en que ha sido señalada por diversas compañeras de trabajo como Cynthia Klitbo, Julissa y Violeta Isfel.

“No me estoy justificando, lo estoy diciendo, porque ahora que lo sé, para mi fue mucho más fácil poderlo controlar en este proyecto (Soltero con hijas), si bien no estoy todos los días con el chochito ni medicada, es normal que de repente vuelva a pasar, y hay destellos cuando hay lugares con muchísima gente, hay lugares en donde me siento que puedo tener un poco más de control de las circunstancias en donde se empieza a desatar”.

Sin embargo, la también modelo no quiso revelar el problema que la hizo desarrollar estos ataques. “El qué me pasó… no lo puedo compartir por un código personal, que asumí y que involucra a otras personas en no hacerlo, no lo voy a hacer, creo que lo más importante es cómo te levantas, pero sí, si soy de esas personas que ha tocado fondo… no es por adicciones, no es por nada de eso, no empecemos a tejer hilos y lo que menos quiero es que generen ni chismes ni nada, créanme que esto no lo puedo compartir, y no es el momento, ni me corresponde a mi tampoco, el poder hacerlo”.

Acto seguido, Guzmán reveló que este padecimiento la hizo alejarse de la vida pública. “Esta etapa de vida tiene mucho que ver con el retiro que yo tuve, fue un retiro forzoso, un retiro que me llevó a romper lazos muy importantes y, sin embargo, pues hay que procesarlos, nunca me vi tan vulnerable en mi vida, pero había que salir adelante y levantarse como referente para otras personas también, y me dediqué este tiempo para mí”.

Completamente abierta en sus emociones, Vanesa confesó que todo este problema la llevó a tener la gran figura que hoy presume. “Cada músculo, cada algo que he cambiado y desarrollado en mi cuerpo a través del ejercicio, representa una lágrima, con eso te digo todo”.

Finalmente, Vanessa Guzmán puso un alto a las críticas y señalamientos por parte de sus colegas. “No voy a permitir que nadie vuelva a poner etiquetas, no voy a permitir que nadie ponga palabras en mi boca, y simplemente, creo que florecí, otra vez”, remató.