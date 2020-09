Tras ser cerrar sus redes sociales Miguel Bosé asegura que "luchará por la verdad”

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Bosé, quien recientemente cerró sus cuentas en redes sociales, reveló durante una entrevista por Internet que pese a los ataques recibidos por parte de sus detractores debido a sus opiniones por la Covid-19, fue otro el motivo que lo llevó a tomar esta decisión.

“Eran de esperar estos ataques y van a seguir porque yo no me voy a alinear y a dar explicación de por qué las he cerrado, pero estoy trabajando en dos fuentes y la gente poco a poco lo escuchará”, manifestó.

Posteriormente, el intérprete español destacó que hay mucha gente que piensa como él, y a pesar de todas las prohibiciones que ha sufrido por externar su punto de vista, no descansará hasta que su opinión pueda ser brindada libremente.

“Estamos hablamos de un periodo de dictadura político y en parte escéptica, necesitamos la verdad, la gente quiere saber y tiene derecho a la verdad, pues yo voy a dar pelea por la verdad y no soy el único… En los medios, el que paga manda, entonces si yo te pago me tienes que… y la independencia de los medios se debe dar de conformidad”.

Para finalizar, el cantante destacó que en México tiene mucha gente que apoya su postura y por eso no cesará en su labor de exigir a las naciones que hablen con la verdad sobre la pandemia.