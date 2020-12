Tras rumores de divorcio, Lorena Herrera celebra 14 años de matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO.- Estar en el centro de las miradas de los medios de comunicación no es sencillo, menos si eres una celebridad como Lorena Herrera, quién en pasados días fue tema de conversación por su supuesto divorcio de su aún esposo Roberto Assad.

Assad es un modelo de 44 años con quien la cantante y actriz ha compartido su vida los últimos 17 años de su vida, y aunque hay medios de comunicación y seguidores en redes que se empeñan en separarlos, la realidad es que forman una pareja cuya unión es mucho más fuerte que todos los comentarios sobre su amor.

“Estaba en un antro con mi sobrina y unas amigas. Cuando ya estábamos por irnos llegó él y yo les dije ‘No nos vamos’, ellas que ya me conocen lo vieron pasar y entendieron todo”, reveló hace unos años Lorena Herrera en entrevista para los confesionarios de la casa de “Inseparables”.

A través de una entrevista para el programa matutino "Hoy", Herrera aclara lo que pasa al interior de su relación sentimental con Assad, dejando en claro que los roses y rencillas que hay entre ellos son los comunes en un matrimonio y están a punto de celebrar un aniversario más de estar juntos.

Así aclaró los rumores Lorena Herrera

La cantante hasta cierto punto se burlo, puesto que declaro que no están en crisis y que incluso no entiende cómo es que muchas personas se empeñan en separarlos de esta forma cuando ella comparte una vida muy feliz al lado del actor, con quien en un principio de su noviazgo no había nada serio.

“No entiendo, ya vamos a cumplir 17 años y la verdad es que tengo una relación muy bonita, muy estable, y cada día mi relación crece más en amor, entendimiento y comprensión”, dijo Lorena Herrera, quien adelantó que en 2021 celebrarán en la playa su aniversario.

Por su parte, Assad no pierde la oportunidad de compartir en sus redes románticas postales donde posa con su esposa; e incluso le dedica románticos mensajes en los que resalta que el amor siempre ha estado presente entre ellos y han sabido cómo enfrentar los obstáculos.

“Cuantos años ya a tu lado!! Disfrutando momentos increíbles, viajes, cumpleaños, navidades, años nuevos y tantos momentos inolvidables que llevo en mi alma y en mi corazón y los llevare hasta la eternidad!! Se que tu alma y la mía seguirán juntas en esta vida y en todas las siguientes donde nuestra alma reencarne”, dijo el modelo en sus redes.